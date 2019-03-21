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Операторы: Законопроект о «суверенном рунете» замедлит в РФ развитие IoT

Отечественные операторы связи обеспокоены тем, что законопроект о «суверенном рунете» в том виде, в котором он 12 февраля был одобрен членами ГД в I чтении, замедлит развитие в РФ IoT – интернета вещей, поскольку данная технология чувствительна к задержакам передачи данных. Это, в свою очередь, чревато проблемами в создании «умного города» и развитии промышленной и транспортной отраслей.
Операторы: Законопроект о «суверенном рунете» замедлит в РФ развитие IoT

Согласно данному законопроекту, в государстве должны будут ограничить доступ к находящимся под запретом веб-ресурсам за счет контролирования содержимого трафика посредством особого оборудования, которым оснащены сети операторов. Однако следствием принятия таких мер могут стать техсбои и существенное снижение качества услуг, включая IoT-устройства, что негативным образом скажется на проектах по созданию «умного города», подчёркивают специалисты.

Для того чтобы воспрепятствовать этому, законопроект требует доработки, и его авторы намерены рассмотреть этот вопрос в ближайшее время.



 
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Добавил: Воробьева Алина Сегодня, 16:55

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