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Машины Ксении Бородиной: На каком авто сейчас ездит ведущая «Дом-2»

Популярная телеведущая скандально-известного телепроекта «Дом-2» Ксения Бородина не равнодушна к дорогостоящим автомобилям.

Машины Ксении Бородиной: На каком авто сейчас ездит ведущая «Дом-2»

Как стало известно, телезнаменитость не только умеет хорошо водить, но и отлично понимает различные технические вопросы. Вполне вероятно, что именно поэтому 36-летняя звезда практически каждый год старается поменять свою машину на более мощную.

Первым автомобилем, который Ксения приобрела себе самостоятельно, стал седан Honda Civic. Обошлась машина Бородиной в 800 тысяч рублей. Чуть позже ведущая «Дома-2» решила поменять его, так как ей приглянулся хэтчбэк Audi Q7. Нужно сказать, что салон и внешний вид суперкара был сделан в одном цвете – в белом.

Впрочем, и это авто не прижилось в семействе Бородиной. Почти сразу же она обращает внимание на шикарный BMW X5. Отметим, что время от времени поклонники Ксении даже подшучивали над своей любимицей, заявляя, что за рулем такой брутальной машины ее просто не видно.

Машины Ксении Бородиной: На каком авто сейчас ездит ведущая «Дом-2»

BMW X5 обошелся Ксюше в 5 миллионов рублей и был оснащен 4,4 литровым двигателем. За рулем Mercedes-Benz GLE Coupe и Infinity Бородина также чувствовала себя более чем уверено.

На сегодняшний день ведущая «Дома-2» передвигается по Москве на черном Porsche Cayenne Turbo S. Впрочем, известно, что больше всего Ксения любила свой белый Range Rover Sport Supercharged, однако прослужила эта машина Бородиной не очень долго. Не секрет, что именно на этом автомобиле в свое время знаменитость попала в аварию и внедорожник сильно пострадал.



 
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Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 16:26

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