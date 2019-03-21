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Андрей Разин прокомментировал ситуацию с Басковым и сбором средств на похороны Началовой

Продюсер Андрей Разин посетил похороны Юлии Началовой и там дал несколько комментариев журналистам. Он рассказал о ситуации с Николаем Басковым и его инициативой по сбору средств на прощание с исполнительницей.
Андрей Разин прокомментировал ситуацию с Басковым и сбором средств на похороны Началовой

Андрей Разин заверил, у Юлии Началовой никогда не было никаких проблем с финансами. Продюсер рассказал, исполнительница сама зарабатывала деньги, а также ей помогал ее второй муж – футболист Евгений Алдонин. Он отметил, что совершенно не понял инициативы, выдвинутой артистом Николаем Басковым. Об этом надо спросить у самого певца, уверен Андрей Разин.

Николай Басков на своей странице в социальной сети Instagram объявил о инициативе по сбору средств на похороны Юлии Началовой. Такое решение вызвало немало споров как в Сети, так и среди участников российского шоу-бизнеса. Многие поддержали инициативу Николая Баскова, но немало людей и раскритиковали ее. Сам исполнитель никак не отреагировал на такую неоднозначную реакцию общественности на его сбор средств.

Напомним, похороны Юлии Началовой прошли 21 марта на Троекуровском кладбище в Москве. Попрощаться с артисткой приехали многие звезды отечественного шоу-бизнеса. Они общались с журналистами и рассказывали им о своих воспоминаниях, связанных с певицей.



 
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Добавил: Костычев Богдан Сегодня, 16:21

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