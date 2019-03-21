Парализованный актер «Оттепели» Евгений Волоцкий стал отцом

Евгений Волоцкий не может ходить после серьезного повреждения позвоночника, произошедшего в Израиле во время гастрольного тура МТЮЗа в 2015 году. Актер отдыхал на море и хотел сделать прыжок в воду «рыбкой», но попытка оказалась неудачной: артист ударился головой о дно. Израильские медики спасли Волоцкому жизнь, однако он остался инвалидом.Знаменитость не впадает в уныние и ведет активный образ жизни, занимаясь любимым делом в МТЮЗе, дублируя персонажей в фильмах и путешествуя. Евгений Волоцкий рассказал журналистам, кто дарит ему наибольшую радость. Это его маленький наследник по имени Артем. Родитель признался, что пока не будет говорить, кто мать мальчика.