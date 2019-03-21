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Парализованный актер «Оттепели» Евгений Волоцкий стал отцом

Актер российского театра и кино Евгений Волоцкий несколько лет прикован к инвалидной коляске. Парализованному герою сериала «Оттепель», несмотря на травму, год назад удалось стать отцом.
Парализованный актер «Оттепели» Евгений Волоцкий стал отцом

Евгений Волоцкий не может ходить после серьезного повреждения позвоночника, произошедшего в Израиле во время гастрольного тура МТЮЗа в 2015 году. Актер отдыхал на море и хотел сделать прыжок в воду «рыбкой», но попытка оказалась неудачной: артист ударился головой о дно. Израильские медики спасли Волоцкому жизнь, однако он остался инвалидом.

Знаменитость не впадает в уныние и ведет активный образ жизни, занимаясь любимым делом в МТЮЗе, дублируя персонажей в фильмах и путешествуя. Евгений Волоцкий рассказал журналистам, кто дарит ему наибольшую радость. Это его маленький наследник по имени Артем. Родитель признался, что пока не будет говорить, кто мать мальчика.



 
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Добавил: Клименко Татьяна Сегодня, 16:09

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