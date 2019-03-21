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В Сети появились первые фото интерьера загородного дома Влада Кадони

Социальные сети облетели фотографии обстановки в загородном доме телеведущего реалити-шоу «Дом-2» Влада Кадони.

В Сети появились первые фото интерьера загородного дома Влада Кадони

Не секрет, что телезнаменитость начал делать ремонт в своем собственном особняке еще два года назад, однако только на днях в Сети появились первые снимки интерьера его жилища на сегодняшний день.

В Сети появились первые фото интерьера загородного дома Влада Кадони

Стоит отметить, что Влад не единожды подчеркивал в различных интервью, что не видит смысла выставлять свою личную жизнь напоказ, несмотря на то, что он является узнаваемой личностью. Именно поэтому многих поклонников Кадони очень удивило, когда он принялся делиться кадрами своего нового жилища.

В Сети появились первые фото интерьера загородного дома Влада Кадони

По словам ведущего «Дома-2», его коттедж находится на Варшавском шоссе. А отдал предпочтение Влад именно этому региону только потому, что до своей работы он может добраться всего за 10 минут.

В Сети появились первые фото интерьера загородного дома Влада Кадони

Оказывается, что не весь коттедж принадлежит Кадони, а лишь его часть. Это двухэтажный таунхаус, с балкона которого открывается невероятный вид на город.

В Сети появились первые фото интерьера загородного дома Влада Кадони

Многочисленные поклонники Влада, оценив интерьер его загородного дома, вспомнили детскую страшилку, в которой говорится, что где-то там в черном-черном городе стоит черный-черный особняк, а живет в том доме черный-черный маг.

В Сети появились первые фото интерьера загородного дома Влада Кадони

На фотографиях, который облетели уже все социальные сети, видно, как Кадони решил обустроить свой личный кабинет, прихожую и гардеробную. К слову, известно, что площадь коттеджа составляет 180 кв.м, а обошелся он Владу в почти 7 миллионов рублей.



 
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ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 15:58

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