Уилл Смит 10 лет не употреблял алкоголь ради съемок в кино





Уилл Смит принял участие в полумарафоне, который прошел на Кубе. Он выставлял на Facebook фото и видео со своими тренировками. Но недавно знаменитый актер пожаловался, что чувствует себя плохо. Он сообщил, что не может понять в чем дело, ведь он всегда был в хорошей физической форме. Также знаменитость напомнил, что в течение 10 лет не употреблял алкогольные напитки ради съемок в кино. Но при этом Уилл Смит добавил, что это было в начале его карьеры.Знаменитость признается, что сейчас он не сильно следит за собой и поэтому не уверен, сможет ли пробежать 13 миль. В конечном итоге актер преодолел расстояние за 2,5 часа, после чего признался, что в молодости такой результат его бы расстроил. Но на данный момент его все устраивает.