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Пенкин показал свой траурный венок для похорон Юлии Началовой

Российский исполнитель Сергей Пенкин показал свой траурный венок, подготовленный для похорон певицы Юлии Началовой. Снимок артист разместил на странице в Instagram.
Пенкин показал свой траурный венок для похорон Юлии Началовой

Сергей Пенкин долгое время дружил с Юлией Началовой, поэтому не мог проигнорировать ее похороны, проходящие на Троекуровском кладбище. Для этого случая он купил большой и красивый траурный венок и продемонстрировал его своим подписчикам в Instagram. На нем написано: «Юлечке от Сергея Пенкина с бесконечной любовью и памятью». Опубликованный снимок певец никак не прокомментировал.

Совсем недавно артист посвятил Юлии Началовой другое сообщение на своей странице в Instagram. Тогда он показал подписчикам корзину, с уже увядшими цветами. Артист рассказал, этот подарок, полученный от Юлии Началовой на его недавний день рождения, до сих пор находится у него дома. Исполнитель посетовал, что он теперь не знает, как с ним поступить.
Пенкин показал свой траурный венок для похорон Юлии Началовой

Подписчики Сергей Пенкина выразили соболезнования по поводу смерти артистки. Они отметили, такие люди не должны уходить настолько рано, так как это несправедливо. Многие из них пожелали семье и родственником Юлии Началовой здоровья и силы духа.

Напомним, похороны артистки состоялись 21 марта на Троекуровском кладбище в Москве. На прощальное мероприятие приехали не только звезды российского шоу-бизнеса, но и простые люди. Пресс-секретарь Юлии Началовой Анна Исаева рассказала о том, что в столицу прилетели много людей из родного города певицы – Воронежа.



 
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Добавил: Костычев Богдан Сегодня, 16:00

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