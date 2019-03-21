Пенкин показал свой траурный венок для похорон Юлии Началовой

Сергей Пенкин долгое время дружил с Юлией Началовой, поэтому не мог проигнорировать ее похороны, проходящие на Троекуровском кладбище. Для этого случая он купил большой и красивый траурный венок и продемонстрировал его своим подписчикам в Instagram. На нем написано: «Юлечке от Сергея Пенкина с бесконечной любовью и памятью». Опубликованный снимок певец никак не прокомментировал.Совсем недавно артист посвятил Юлии Началовой другое сообщение на своей странице в Instagram. Тогда он показал подписчикам корзину, с уже увядшими цветами. Артист рассказал, этот подарок, полученный от Юлии Началовой на его недавний день рождения, до сих пор находится у него дома. Исполнитель посетовал, что он теперь не знает, как с ним поступить.Подписчики Сергей Пенкина выразили соболезнования по поводу смерти артистки. Они отметили, такие люди не должны уходить настолько рано, так как это несправедливо. Многие из них пожелали семье и родственником Юлии Началовой здоровья и силы духа.Напомним, похороны артистки состоялись 21 марта на Троекуровском кладбище в Москве. На прощальное мероприятие приехали не только звезды российского шоу-бизнеса, но и простые люди. Пресс-секретарь Юлии Началовой Анна Исаева рассказала о том, что в столицу прилетели много людей из родного города певицы – Воронежа.