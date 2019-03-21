Сын Дмитрия Нагиева Кирилл показал обнаженный торс

Кирилл Нагиев – не из тех знаменитостей, кто каждый день публикует откровенные снимки в социальных сетях. Но недавно в аккаунте 29-летнего сына популярного актера появилось интересное черно-белое фото, где автор публикации позирует полуголым. Наследник Дмитрия Нагиева похвастался подтянутым телом, где можно рассмотреть различные татуировки. В комментарии к кадру Нагиев-младший написал, что в их семье существует одна хорошая традиция: «каждое молодое поколение разочаровывает предыдущее».Поклонницы звезды пришли в восторг от накаченного актера и оставили множество комплиментов под смелой публикацией: «Хорош», «Красив, черт возьми», «Брутал с невероятно добрыми глазами». Всего за несколько часов внешность артиста оценили более 10 тысяч подписчиков.