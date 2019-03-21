Актер Александр Михайлов на прощании с Началовой прочел строки из стихотворения Гафта

74-летний актер выделился тем, как предпочел почтить память ушедшей певицы. Во время гражданской панихиды он прочитал эти строки: «Попса дробит шрапнелью наши души, / Её за это не привлечь к суду. / Часть поколенья выросла на чуши, / И новое рождается в бреду…». Александр Михайлов никак не прокомментировал, почему он выбрал именно такой способ прощания с Юлией Началовой.С журналистами также поговорила исполнительница Катя Лель. Она рассказал о том, что близко общалась с семьей ушедшей певицы. Артистка отмечает, Юлия Началова приглашала ее на день рождения дочери Веры, но ей помешал гастрольный график. Катя Лель вспоминает, они договорились встретиться семьями в течении апреля, ведь никто не ожидал того, что случится. По словам певицы, с Началовой они в последний раз виделись на благотворительном детском мероприятии.На похороны артистки приехали многие звезды отечественного шоу-бизнеса. На Троекуровском кладбище Москвы были замечены: Филипп Киркоров, Николай Басков, Бари Алибасов, Анастасия Стоцкая, Кирилл Андреев, Влад Топалов и многие другие. Также стала известная официальная причина смерти Юлии Началовой.