"Покойся с миром, Юлечка": Эдгар Запашный попрощался с Юлией Началовой

"Попрощались, много народу пришло. Юлечка, покойся с миром", - сказал Запашный на видео.

В Instagram Запашный рассказал, как проводил в последний путь вместе с братом Аскольдом Юлию Началову. Сразу после похорон, на которые пришли тысячи поклонников и друзей артистки, директор цирка записал печальное видео. Он признался, что очень скорбит по исполнительнице и надеется на благополучие её родителей и дочери.Также братья навестили могилу отца и вспомнили связанную с ним историю из детства. Эдгар Запашный однажды получил в школе тройку за четверть и очень боялся расстроить родителя. Мать обещала сохранить тайну, если мальчик прочтёт "Ночевала тучка золотая" Приставкина.Когда дрессировщику исполнилось 32 года, в его день рождения умер автор книги. В таком совпадении Запашный видит некую мистику.