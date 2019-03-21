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"Покойся с миром, Юлечка": Эдгар Запашный попрощался с Юлией Началовой

Эдгар Запашный рассказал на видео, как попрощался с Юлией Началовой на Троекуровском кладбище. Воспользовавшись случаем, братья-дрессировщики зашли на могилу отца.
"Покойся с миром, Юлечка": Эдгар Запашный попрощался с Юлией Началовой

В Instagram Запашный рассказал, как проводил в последний путь вместе с братом Аскольдом Юлию Началову. Сразу после похорон, на которые пришли тысячи поклонников и друзей артистки, директор цирка записал печальное видео. Он признался, что очень скорбит по исполнительнице и надеется на благополучие её родителей и дочери.
"Покойся с миром, Юлечка": Эдгар Запашный попрощался с Юлией Началовой

"Попрощались, много народу пришло. Юлечка, покойся с миром", - сказал Запашный на видео.

Также братья навестили могилу отца и вспомнили связанную с ним историю из детства. Эдгар Запашный однажды получил в школе тройку за четверть и очень боялся расстроить родителя. Мать обещала сохранить тайну, если мальчик прочтёт "Ночевала тучка золотая" Приставкина.

Когда дрессировщику исполнилось 32 года, в его день рождения умер автор книги. В таком совпадении Запашный видит некую мистику.



 
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Добавил: Долгих Анна Сегодня, 15:44

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