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Звезда «Дом-2» Настя Балинская: «После второго выкидыша у меня три дня была истерика»

Бывшая участница реалити-шоу «Дом-2» Анастасия Балинская рассказала, что после второго выкидыша она несколько дней не могла прийти в себя.

Звезда «Дом-2» Настя Балинская: «После второго выкидыша у меня три дня была истерика»

Как стало известно, поклонники телезнаменитости оказали своей любимице очень большую поддержку, за что Настя неимоверно им благодарна.

Телезрители реалити-шоу «Дом-2» хорошо помнят, как начинались отношения Анастасии Балинской и Алексея Кудряшова. Парочка довольно часто ссорилась, но буквально сразу же мирилась, расходилась и спустя день сходилась.

Вполне вероятно, что именно поэтому фанатов телестройки очень обрадовала новость о том, что блондинка беременна, ведь они были уверены, что такой шаг, как рождения малыша, уж точно научит влюбленных серьезно относиться к своим отношения.

Каким же шоком для поклонников Балинской было узнать, что девушка в очередной раз потеряла малыша. В Сети появилось недавнее интервью с Анастасией, в котором она призналась, что на протяжении трех суток у нее была истерика.

Звезда «Дом-2» Настя Балинская: «После второго выкидыша у меня три дня была истерика»

По словам звезды «Дома-2», она с первых минут чувствовала, еще до сдачи анализов, что беременна.

«Я уже ощущала, что беременна каждой клеточкой», - вспоминает Анастасия.

Нужно сказать, что Балинская сразу заметила изменения и в своем возлюбленном, ведь он начал тщательней заботиться о ней и постоянно, как будто находился на седьмом небе от счастья.

К слову, специалисты сразу же предупредили Анастасию и Алексея, что плод может «не закрепиться», однако влюбленные до последнего верили в чудо, которого, как известно, не произошло. Три дня блондинка пыталась прийти в себя, постоянно плакала и истерила, но близкие все-таки смогли помочь ей выйти из этого состояния, пишет StarHit.



 
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Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 15:39

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