Наталья Подольская простилась с Юлией Началовой

Сегодня многие звезды отечественного шоу-бизнеса прощаются со своей коллегой Юлией Началовой. Наталья Подольская решила опубликовать на странице своего Instagram архивную фотографию со знаменитостью. В комментарии она написала, что Юлия Началова была светлым, очень добрым и сильным человеком. Возлюбленная Владимира Преснякова добавила: "Пусть на небесах тебе будет хорошо". Также певица попросила прощение у своей коллеги и попрощалась с ней.Пользователи Сети присоединились к словам Натальи Подольской. Многие поделились своими воспоминаниям с концертов Юлии Началовой. Другие признались, что изначально не поверили в кончину исполнительницы. Всего за несколько часов, трогательный пост жены Владимира Преснякова оценили более 21 000 подписчиков.