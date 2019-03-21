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Наталья Подольская простилась с Юлией Началовой

На странице своего Instagram Наталья Подольская простилась с певицей Юлией Началовой. Возлюбленная Владимира Преснякова опубликовала совместное фото с покойной исполнительницей.
Наталья Подольская простилась с Юлией Началовой

Сегодня многие звезды отечественного шоу-бизнеса прощаются со своей коллегой Юлией Началовой. Наталья Подольская решила опубликовать на странице своего Instagram архивную фотографию со знаменитостью. В комментарии она написала, что Юлия Началова была светлым, очень добрым и сильным человеком. Возлюбленная Владимира Преснякова добавила: "Пусть на небесах тебе будет хорошо". Также певица попросила прощение у своей коллеги и попрощалась с ней.
Наталья Подольская простилась с Юлией Началовой

Пользователи Сети присоединились к словам Натальи Подольской. Многие поделились своими воспоминаниям с концертов Юлии Началовой. Другие признались, что изначально не поверили в кончину исполнительницы. Всего за несколько часов, трогательный пост жены Владимира Преснякова оценили более 21 000 подписчиков.



 
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Добавил: Макушина Валентина Сегодня, 15:30

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