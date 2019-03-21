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Экс-солист группы «На-На» Левкин рассказал о покойной Юлии Началовой

Экс-солист группы «На-На» Владимир Левкин посетил похороны Юлии Началовой. Певец уверен, покойная была прекрасным человеком и артистом.
Экс-солист группы «На-На» Левкин рассказал о покойной Юлии Началовой

Владимир Левкин оказался одним из тех, кто посетил похороны Юлии Началовой, где он рассказал журналистам об исполнительнице. Экс-солист группы «На-На» познакомился с певицей, когда той было всего одиннадцать лет. Это произошло в 1992 году, тогда будущая артистка брала интервью у Владимира Левкина. Певец отмечает, в этом и заключается самый главный трагизм этой ситуации: 27 лет назад одиннадцатилетняя девочка брала у него интервью, а теперь он вынужден провожать ее в последний путь.

Владимир Левкин считает, что все таланты Юлии Началовой находятся на поверхности, поэтому нет большой необходимости о них говорить. Он выделил ее прекрасные вокальные и творческие навыки, но при этом заверил, что она была лишена пафоса и высокомерия. Экс-солист группы «На-На» отметил: «Сегодня нужно просто помолчать и вспомнить прекрасного человека, шикарную певицу, маму».

Напомним, похороны Юлии Началовой состоялись 21 марта на Троекуровском кладбище в Москве. Проститься с певицей приехали почти все звезды российского шоу-бизнеса. Там же пресс-секретарь артистки Анна Исаева рассказал об официальной причине смерти исполнительницы – ее жизнь унес сепсис.



 
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Добавил: Костычев Богдан Сегодня, 15:15

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