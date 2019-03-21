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Виктор Салтыков: Отец Началовой был единственным сильно любящим ее человеком

Виктор Салтыков пришел проводит Юлию Началову в последний путь. После панихиды он сообщил, что отец знаменитости Виктор был единственным сильно любящим ее человеком.

Виктор Салтыков: Отец Началовой был единственным сильно любящим ее человеком

В столице России на Троекуровском кладбище прошло прощание с Юлией Началовой. Многие звезды шоу-бизнеса пришли проводить исполнительницу в последний путь. Среди знаменитостей был и Виктор Салтыков, который поделился своими воспоминаниями о покойной. Певец сообщил, что считает исполнительницу очень талантливой личностью. Он уверен, что певицу погубил отечественный шоу-бизнес, поскольку у нее не было мужской поддержки.

Виктор Салтыков: Отец Началовой был единственным сильно любящим ее человеком

Также Виктор Салтыков заявил, что единственным сильно любящим Юлию Началову человеком был ее отец Виктор. Проводить исполнительницу в последний путь пришли такие звезды шоу-бизнеса, как Ксения Новикова, Стас Михайлов, Надежда Ручка, Анастасия Стоцкая, Влад Топалов и многие другие.



 
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Добавил: Макушина Валентина Сегодня, 15:00

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