«Влюбилась в Нохчи»: Виктория Боня меняется до неузнаваемости

В Instagram Виктории Бони появились новые снимки с ее фотосессии с Арабских Эмиратов. Поклонники тут же отметили, что телеведущая буквально светится от счастья, изменилась, и бросила курить кальян. Недавно сама звезда заявила, что она начала читать священную книгу Коран.Публика тут же пришла к выводу, что причиной изменений Виктории Бони стал ее бурный роман с неким бизнесменом по имени Нохчи, якобы именно из-за этого звезда стала вести так "прилично", читает священные писания и "сияет" от счастья.