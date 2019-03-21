«Влюбилась в Нохчи»: Виктория Боня меняется до неузнаваемости
Телеведущая Виктория Боня недавно удивила подписчиков новостью о чтении священного Корана, чем озадачила публику. В Сети то и дело появляются слухи, что звезда закрутила бурный роман с бизнесменом по имени Нохчи.
В Instagram Виктории Бони появились новые снимки с ее фотосессии с Арабских Эмиратов. Поклонники тут же отметили, что телеведущая буквально светится от счастья, изменилась, и бросила курить кальян. Недавно сама звезда заявила, что она начала читать священную книгу Коран.
Публика тут же пришла к выводу, что причиной изменений Виктории Бони стал ее бурный роман с неким бизнесменом по имени Нохчи, якобы именно из-за этого звезда стала вести так "прилично", читает священные писания и "сияет" от счастья.
В Instagram Виктории Бони появились новые снимки с ее фотосессии с Арабских Эмиратов. Поклонники тут же отметили, что телеведущая буквально светится от счастья, изменилась, и бросила курить кальян. Недавно сама звезда заявила, что она начала читать священную книгу Коран.
Публика тут же пришла к выводу, что причиной изменений Виктории Бони стал ее бурный роман с неким бизнесменом по имени Нохчи, якобы именно из-за этого звезда стала вести так "прилично", читает священные писания и "сияет" от счастья.
ШоуБиз
Добавил: Кравченко Алена Сегодня, 14:36