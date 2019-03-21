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Ксения Новикова проводила Юлию Началову в последний путь

Прощание с исполнительницей Юлией Началовой проходит в Москве на Троекуровском кладбище. Проводить знаменитость в последний путь пришла бывшая участница группы "Блестящие" Ксения Новикова.

Ксения Новикова проводила Юлию Началову в последний путь

Ксения Новикова пришла попрощаться с Юлией Началовой и поделилась воспоминаниями о певице. Бывшая участница группы "Блестящие" рассказала, что исполнительница с детства была веселой и любила улыбаться. Знаменитости познакомились еще в десятилетнем возрасте за кулисами одного из музыкальных конкурсов. Ксения Новикова вспоминает, что они с Юлией Началовой держали друг друга за руки и сильно переживали. С тех пор звезды хорошо общались.

Ксения Новикова проводила Юлию Началову в последний путь

Певица сожалеет, что ее коллега ушла так рано. Она уверена, что у знаменитости были большие планы на будущее. Проводить Юлию Началову в последний путь пришли такие знаменитости отечественного шоу-бизнеса, как Надежда Ручка, Стас Михайлов, Влад Топалов, Анастасия Стоцкая и многие другие.



 
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Добавил: Макушина Валентина Сегодня, 14:30

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