Звезды поделились с журналистами своими воспоминаниями о Началовой на церемонии прощания

Филипп Киркоров не мог скрывать свои эмоции относительно происходящего. Он заявил: «Солнышко, даже зимой всегда улыбалась». Артист заверил, Юлия Началова всегда была красивой, доброй и нежной. Бари Алибасов отметил, что это настоящая потеря для российской эстрады. Композитор сказал: «Она была талантливая, красивая и юная. Такие не должны умирать».Пародист Александр Песков оказался более откровенным. Он вспомнил, что в прошлом лежал с певицей в одной больнице. Тогда знаменитость был уверен, что с исполнительницей все будет хорошо, поэтому был ошарашен такой новостью. Также он вспомнил, как гулял на двух свадьбах Юлии Началовой, а однажды даже нянчился с ее собакой. Александр Песков отметил, одна его знакомая умерла от того, что поранила ногу об гвоздь, поэтому попросил всех людей быть аккуратными.Певица Катя Лель вспоминала, как Юлия Началова подбадривала ее после бессонной ночи в аэропорту. По словам звезды, таких людей очень мало, они всегда готовы помочь и никогда не показывают свою слабость. Совсем недавно Началова приглашала Катю Лель на день рождения дочки Веры, но артистка не смогла приехать, так как была запланированы выступления.На церемонии прощания были замечены многие другие звезды российского шоу-бизнеса. Среди них: певица Зара, Влад Топалов, Ирина Салтыкова, Анастасия Стоцкая, Инна Маликова, Андрей Разин с супругой Маргаритой и многие другие.