Instagram: Чулпан Хаматова из брюнетки превратилась в блондинку
Чулпан Хаматова поделилась с Instagram-аудиторией изменениями, произошедшими в её внешности: из брюнетки знаменитость превратилась в блондинку. На такие меры 43-летняя актриса театра и кино пошла ради новой роли, но подробности проекта не раскрываются.
Фотокадр, на котором Чулпан Хаматова запечатлена уже с новом цветом волос, кратко подписан следующими словами: «Производственная необходимость изменения окраса». Исходя их этого, фолловеры и сделали вывод, что звезда из привычной для них брюнетки превратилась в блондинку, так как того требует предложенная ей новая роль.
Последние годы Чулпан Хаматова не меняла свой облик, лишь постепенно с возрастом укорачивала волосы. Однако самые преданные поклонники помнят: актриса раньше уже была блондинкой – в 2004 году, в телесериале Андрея Эшпая «Дети Арбата».
Фотокадр, на котором Чулпан Хаматова запечатлена уже с новом цветом волос, кратко подписан следующими словами: «Производственная необходимость изменения окраса». Исходя их этого, фолловеры и сделали вывод, что звезда из привычной для них брюнетки превратилась в блондинку, так как того требует предложенная ей новая роль.
Последние годы Чулпан Хаматова не меняла свой облик, лишь постепенно с возрастом укорачивала волосы. Однако самые преданные поклонники помнят: актриса раньше уже была блондинкой – в 2004 году, в телесериале Андрея Эшпая «Дети Арбата».
ШоуБиз
Добавил: Воробьева Алина Сегодня, 14:16