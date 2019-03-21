Instagram: Чулпан Хаматова из брюнетки превратилась в блондинку

Фотокадр, на котором Чулпан Хаматова запечатлена уже с новом цветом волос, кратко подписан следующими словами:Исходя их этого, фолловеры и сделали вывод, что звезда из привычной для них брюнетки превратилась в блондинку, так как того требует предложенная ей новая роль.Последние годы Чулпан Хаматова не меняла свой облик, лишь постепенно с возрастом укорачивала волосы. Однако самые преданные поклонники помнят: актриса раньше уже была блондинкой – в 2004 году, в телесериале Андрея Эшпая «Дети Арбата».