Анна Исаева озвучила официальную причину смерти Юлии Началовой на церемонии прощания

На похоронах артистки была озвучена официальная причина смерти певицы. Анна Исаева отмечает, по этому поводу в СМИ было множество спекуляций и неверной информации, речь шла даже о раке. Пресс-секретарь заявила, что вскрытием была установлена истинная причина смерти – сепсис. Она отмечает, именно заражение крови стало причиной смерти Юлии Началовой. С первой волной сепсиса медики смогли справиться, а со второй совладать не удалось, заявила Анна Исаева.Пресс-секретарь певицы также рассказала о том, как люди отреагировали на смерть исполнительницы. Она отмечает, на похоронах присутствует много людей из Ворожена, родного города Юлии Началовой. Приехали даже некоторые учителя и сокурсники знаменитости. На прощальном мероприятии присутствует и дочь Вера, рядившаяся во втором браке певицы с футболистом Евгением Алдониным. Анна Исаева отметила, состояние ребенка нет смысла комментировать, ибо всем и так понятно, что ему сложно справляться с такими переживаниями.Также пресс-секретарь рассказала о том, что совсем недавно были поданы документы на присвоение звезде звания заслуженной артистки, но никто не ожидал, что случится такое горе. Анна Исаева отмечает, возможно Юлия Началова получит его посмертно, но говорить об этом рано.