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В 2018 году 37% россиян столкнулись с нарушениями потребительских прав

В ВЦИОМ заявили, что 37% россиян столкнулись с нарушениями потребительских прав в 2018 году. Большая часть опрошенных знала о законодательных нормах лишь в общих чертах.
В 2018 году 37% россиян столкнулись с нарушениями потребительских прав

14 марта ВЦИОМ собрал данные у 1600 россиян про нарушения прав потребителя, из-за которых они пострадали. На производителей продукции и магазины пожаловались 37 процентов респондентов, из которых 47% видели на полках просроченные товары. 40 процентов не одобрили качество продуктов, 33 процента обвесили или обсчитали.

Другие опрошенные заявляли о необъяснимом повышении цен или смет на выполненную работу. Санитарные условия торговых точек не устроили 20 процентов россиян. При этом 69% с законодательными нормами, касающимися потребителей, были знакомы поверхностно.

Больше половины, сталкиваясь с тем или иным нарушением, обращаются за помощью к общественным организациям. 45% доверяют Роспотребнадзору, остальные - суду и полиции.



 
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Общество
Добавил: Долгих Анна Сегодня, 14:08

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