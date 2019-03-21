В 2018 году 37% россиян столкнулись с нарушениями потребительских прав





14 марта ВЦИОМ собрал данные у 1600 россиян про нарушения прав потребителя, из-за которых они пострадали. На производителей продукции и магазины пожаловались 37 процентов респондентов, из которых 47% видели на полках просроченные товары. 40 процентов не одобрили качество продуктов, 33 процента обвесили или обсчитали.Другие опрошенные заявляли о необъяснимом повышении цен или смет на выполненную работу. Санитарные условия торговых точек не устроили 20 процентов россиян. При этом 69% с законодательными нормами, касающимися потребителей, были знакомы поверхностно.Больше половины, сталкиваясь с тем или иным нарушением, обращаются за помощью к общественным организациям. 45% доверяют Роспотребнадзору, остальные - суду и полиции.