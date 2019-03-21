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Анастасия Решетова объяснила свое отсутствие на дне рождения дочери Тимати

Анастасия Решетова прокомментировала обвинения по поводу своего отсутствия на вечеринке в честь дня рождения дочери Тимати Алисы. Модель отметила, она не посетила мероприятие по собственной инициативе, и не видит в этом ничего страшного.
Анастасия Решетова объяснила свое отсутствие на дне рождения дочери Тимати

19 марта на празднике, устроенном в честь 5-летия Алисы Юнусовой, собрались родственники, друзья отца и матери именинницы. Однако общественность не увидела на вечеринке избранницу рэп-исполнителя Решетову. Пользователи Сети не могли понять, почему возлюбленная Тимати отсутствует на дне рождения его дочери, ведь они уже давно перестали скрывать свои отношения. «Неужели для вас там нет места?», - интересовались любопытные поклонники.
Анастасия Решетова объяснила свое отсутствие на дне рождения дочери Тимати

Модель отреагировала на критику и заявила, что «не посещает данное мероприятие по своей воле» и считает это вполне нормальным. Ничего страшного не произойдет, если они с избранником проведут один день в году порознь. Решетова попросила больше не тревожить ее подобными вопросами. По мнению фанатов, модель не пришла на праздник из-за напряженных отношений с матерью Тимати Симоной Юнусовой.



 
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Добавил: Ева Вит Сегодня, 13:46

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