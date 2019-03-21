В Южной Калифорнии пумам грозит вымирание в течение 50 лет





Две популяции Puma concolor в Южной Калифорнии спустя 50 лет могут полностью исчезнуть, как показало моделирование. Животные обитают в обеих частях Америки и охотятся на оленей. Их численность неуклонно снижается из-за близкородственного скрещивания.Также природные территории разделяют большие автострады, а фермеры отстреливают хищников, защищая скот. Без добычи пум оставили недавние лесные пожары.Зоозащитники призывают американское правительство снизить факторы риска и защитить популяции от вымирания. В частности, это касается Лос-Анджелеса, Санта-Моники и Санта-Ана, возле которых живёт много пум.