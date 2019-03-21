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В Южной Калифорнии пумам грозит вымирание в течение 50 лет

В Южной Калифорнии пумам грозит вымирание в течение 50 лет, предупредили американские учёные. Кошки погибают из-за лесных пожаров и вторжения человека в их ареал обитания.
В Южной Калифорнии пумам грозит вымирание в течение 50 лет

Две популяции Puma concolor в Южной Калифорнии спустя 50 лет могут полностью исчезнуть, как показало моделирование. Животные обитают в обеих частях Америки и охотятся на оленей. Их численность неуклонно снижается из-за близкородственного скрещивания.

Также природные территории разделяют большие автострады, а фермеры отстреливают хищников, защищая скот. Без добычи пум оставили недавние лесные пожары.

Зоозащитники призывают американское правительство снизить факторы риска и защитить популяции от вымирания. В частности, это касается Лос-Анджелеса, Санта-Моники и Санта-Ана, возле которых живёт много пум.



 
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Наука
Добавил: Долгих Анна Сегодня, 14:00

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