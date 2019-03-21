Уфолог Скотт Уоринг заметил вблизи МКС огромный НЛО





Как считает уфолог, данный объект пытался «спрятаться» от посторонних глаз, но оказался разоблачённым благодаря отражающему свету. Паранормалист не допускает мысли, что заметил на фото созданный человеком спутник или космический мусор, так как для разработки подобного аппарата у современных учёных якобы нет соответствующих технологий.Также «по традиции» Скотт Уоринг в очередной раз обрушил свои обвинения на сотрудников NASA, заявляя, что им известно о многочисленных появлениях инопланетян, но будто бы они скрывают эту информацию от общественности.