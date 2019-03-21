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Уфолог Скотт Уоринг заметил вблизи МКС огромный НЛО

Известный уфолог Скотт Уоринг снова порадовал своих последователей очередной находкой – запечатлённым на фото огромным объектом, который он непременно идентифицировал с инопланетным кораблём. НЛО находился вблизи МКС – на расстоянии не более 50 метров от космической станции.
Уфолог Скотт Уоринг заметил вблизи МКС огромный НЛО

Как считает уфолог, данный объект пытался «спрятаться» от посторонних глаз, но оказался разоблачённым благодаря отражающему свету. Паранормалист не допускает мысли, что заметил на фото созданный человеком спутник или космический мусор, так как для разработки подобного аппарата у современных учёных якобы нет соответствующих технологий.
Уфолог Скотт Уоринг заметил вблизи МКС огромный НЛО

Также «по традиции» Скотт Уоринг в очередной раз обрушил свои обвинения на сотрудников NASA, заявляя, что им известно о многочисленных появлениях инопланетян, но будто бы они скрывают эту информацию от общественности.



 
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Наука
Добавил: Воробьева Алина Сегодня, 13:30

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