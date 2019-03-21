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Ученые: Мир может избавиться от туберкулеза к 2045 году

Команда международных научных сотрудников уверена, что мир может избавиться от туберкулеза к 2045 году. Произойдет это если борьбу с данным заболеванием финансировать должным образом.

Ученые: Мир может избавиться от туберкулеза к 2045 году

Ежегодно регистрируется около 10 миллионов случаев туберкулеза. Чтобы сократить данные показатели, необходимо улучшить лечение и мониторинг, а также лучше информировать общественность о заболевании. Специалисты считают, что пора внедрить новые способы борьбы с болезнью. Команда международных ученых уверена, что если увеличить финансирования исследований туберкулеза в несколько раз, то это поможет искоренить его уже к 2045 году. Дело в том, что научным работникам необходимы новые эксперименты и инструменты.

Специалисты уверяют, что из-за неэффективности лечения в год примерно умирают 800 000 страдающих туберкулезом людей. Смертность можно сократить до 200 000 человек, но ежегодное финансирование обойдётся в 10 миллиардов долларов, а это в 4 раза больше, чем выделяется на данный момент.



 
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Наука
Добавил: Макушина Валентина Сегодня, 13:39

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