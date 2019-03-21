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Джессика Симпсон родила дочь весом около 5 кг и показала ее первое фото

На днях семья Джессики Симпсон и Эрика Джонсона стала больше - 38-летняя актриса родила девочку весом около 5 кг. В своем Instagram-микроблоге знаменитость обнародовала первый совместный снимок с маленькой дочерью.
Джессика Симпсон родила дочь весом около 5 кг и показала ее первое фото

На фото мать держит ребенка, лицо которого не попало в кадр, за руку. Симпсон написала, как они с мужем счастливы пополнению семейства. Для малышки, рожденной с весом 4900 г, выбрали имя Берди Мэй. Поклонники звездной пары обрадовались такой новости и пожелали матери и ребенку здоровья. «Добро пожаловать в этот мир, Берди», - поприветствовали новорожденную-«богатыря» фолловеры.

Многие помнят, как тяжело переносила третью беременность Симпсон. Певица страдала от приступов беспокойства, ее мучили постоянно отекающие ноги, боли в пояснице. В последние месяцы телезвезде приходилось спать сидя из-за изжоги, но она никогда не теряла оптимизма и с удовольствием демонстрировала свой огромный живот. Актрису во всем поддерживает муж – 39-летний футболист. Вместе пара воспитывает 6-летнюю дочь Максвелл и 5-летнего сына Эйса.



 
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Добавил: Ева Вит Сегодня, 13:24

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