Джессика Симпсон родила дочь весом около 5 кг и показала ее первое фото

На фото мать держит ребенка, лицо которого не попало в кадр, за руку. Симпсон написала, как они с мужем счастливы пополнению семейства. Для малышки, рожденной с весом 4900 г, выбрали имя Берди Мэй. Поклонники звездной пары обрадовались такой новости и пожелали матери и ребенку здоровья. «Добро пожаловать в этот мир, Берди», - поприветствовали новорожденную-«богатыря» фолловеры.Многие помнят, как тяжело переносила третью беременность Симпсон. Певица страдала от приступов беспокойства, ее мучили постоянно отекающие ноги, боли в пояснице. В последние месяцы телезвезде приходилось спать сидя из-за изжоги, но она никогда не теряла оптимизма и с удовольствием демонстрировала свой огромный живот. Актрису во всем поддерживает муж – 39-летний футболист. Вместе пара воспитывает 6-летнюю дочь Максвелл и 5-летнего сына Эйса.