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Поклонники Юлии Началовой вспоминают о ее жизни на церемонии прощания

Поклонники певицы Юлии Началовой пришли на церемонию прощания с артисткой. Там они вспомнили о её жизни и поделились своими переживаниями.
Поклонники Юлии Началовой вспоминают о ее жизни на церемонии прощания

Попрощаться с артисткой Юлией Началовой на Троекуровское кладбище пришли не только звезды шоу-бизнеса и коллеги певицы, но и простые поклонники. Они несут с собой цветы и охотно рассказывают о том, как творчество исполнительницы повлияло на их жизнь.

Среди пришедших был Кирилл Андреев, солист группы «Иванушки Intertanional». Он отметил, что ему будет не хватать таланта, голоса и личности Юлии Началовой. Андреев в последние дни жизни артистки постоянно общался с ее отцом и старался поддерживать его. Он отметил, в такой ситуации родителям сложнее всех.

Журналистам удалось поговорить и с братьями Запашными. Эдгар рассказал о том, что Юлия Началова часто приходила на их выступления. На одном из них она присутствовала с семьей и детьми. Тогда они побывали за кулисами выступления в Лужниках, где пообщались и с самими укротителями диких животных, и с их подопечными. На похороны пришла и Илона Броневицкая. Она отметила, что такие люди, как Юлия Началова, не умирают, они остаются в сердцах тех, кто их помнит и любит.

Среди гостей оказался и певец Александр Панайотов. Они с артисткой были близкими друзьями почти 15 лет. Также на прощальном мероприятии были замечены: Жан Милимеров, солист группы «Премьер-министр», певица Ольга Кормухина, актер Михаил Шербаков, ведущий MTV Арчи, Анастасия Стоцкая и многие другие.



 
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Добавил: Костычев Богдан Сегодня, 13:02

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