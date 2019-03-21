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Анастасия Волочкова показала Ксении Собчак фотографию своего любимого мужчины

Известнейшая российская танцовщица и общественная деятельница Анастасия Волочкова продемонстрировала бывшему претенденту на пост президента РФ Ксении Собчак снимок своего возлюбленного.

Анастасия Волочкова показала Ксении Собчак фотографию своего любимого мужчины

По словам балерины, эпатажная тележурналистка не хотела верить, что у ее бывшей приятельницы на самом деле есть мужчина.

Наш портал уже писал о том, что Волочкова стала героиней шоу под названием «Осторожно, Собчак!». Сейчас Анастасия признается, что жалеет о своем решении, однако время невозможно вернуть назад.

Оказывается, что именно Собчак предложила танцовщице заключить мир, поэтому Волочкова долго не думая пригласила Ксению к себе домой. По словам Анастасии, она была шокирована тем, как ведет себя в чужом особняке Ксения.

Анастасия Волочкова показала Ксении Собчак фотографию своего любимого мужчины

Тележурналистка не только раскритиковала гардероб балерины, назвав ее наряды «занавесками», но и «прошлась» по внешнему виду Анастасии, указав на ее брови. Впрочем, больше всего Ксению интересовал любимый мужчина танцовщицы, которого Волочкова так тщательно продолжает скрывать от общественности.

К слову, возлюбленного заслуженной артистки Российской Федерации в тот момент как раз не было дома. Нужно сказать, что «коварной» Собчак все-таки удалось уговорить Волочкову, показать ей того «единственного». Ксения попросту то и дело повторяла, что не верит балерине.

В итоге Анастасия, взяв в руки телефон, продемонстрировала Ксении своего избранника, а также призналась, что занимается с ним «волшебством» 4-5 раз в день, пишет Комсомольская правда.



 
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Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 13:15

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