Анастасия Волочкова показала Ксении Собчак фотографию своего любимого мужчины
Известнейшая российская танцовщица и общественная деятельница Анастасия Волочкова продемонстрировала бывшему претенденту на пост президента РФ Ксении Собчак снимок своего возлюбленного.
По словам балерины, эпатажная тележурналистка не хотела верить, что у ее бывшей приятельницы на самом деле есть мужчина.
Наш портал уже писал о том, что Волочкова стала героиней шоу под названием «Осторожно, Собчак!». Сейчас Анастасия признается, что жалеет о своем решении, однако время невозможно вернуть назад.
Оказывается, что именно Собчак предложила танцовщице заключить мир, поэтому Волочкова долго не думая пригласила Ксению к себе домой. По словам Анастасии, она была шокирована тем, как ведет себя в чужом особняке Ксения.
Тележурналистка не только раскритиковала гардероб балерины, назвав ее наряды «занавесками», но и «прошлась» по внешнему виду Анастасии, указав на ее брови. Впрочем, больше всего Ксению интересовал любимый мужчина танцовщицы, которого Волочкова так тщательно продолжает скрывать от общественности.
К слову, возлюбленного заслуженной артистки Российской Федерации в тот момент как раз не было дома. Нужно сказать, что «коварной» Собчак все-таки удалось уговорить Волочкову, показать ей того «единственного». Ксения попросту то и дело повторяла, что не верит балерине.
В итоге Анастасия, взяв в руки телефон, продемонстрировала Ксении своего избранника, а также призналась, что занимается с ним «волшебством» 4-5 раз в день, пишет Комсомольская правда.
По словам балерины, эпатажная тележурналистка не хотела верить, что у ее бывшей приятельницы на самом деле есть мужчина.
Наш портал уже писал о том, что Волочкова стала героиней шоу под названием «Осторожно, Собчак!». Сейчас Анастасия признается, что жалеет о своем решении, однако время невозможно вернуть назад.
Оказывается, что именно Собчак предложила танцовщице заключить мир, поэтому Волочкова долго не думая пригласила Ксению к себе домой. По словам Анастасии, она была шокирована тем, как ведет себя в чужом особняке Ксения.
Тележурналистка не только раскритиковала гардероб балерины, назвав ее наряды «занавесками», но и «прошлась» по внешнему виду Анастасии, указав на ее брови. Впрочем, больше всего Ксению интересовал любимый мужчина танцовщицы, которого Волочкова так тщательно продолжает скрывать от общественности.
К слову, возлюбленного заслуженной артистки Российской Федерации в тот момент как раз не было дома. Нужно сказать, что «коварной» Собчак все-таки удалось уговорить Волочкову, показать ей того «единственного». Ксения попросту то и дело повторяла, что не верит балерине.
В итоге Анастасия, взяв в руки телефон, продемонстрировала Ксении своего избранника, а также призналась, что занимается с ним «волшебством» 4-5 раз в день, пишет Комсомольская правда.
ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 13:15