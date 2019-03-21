Комбинация препаратов поможет в борьбе со смертельным раком поджелудочной железы
Комбинация двух препаратов поможет в борьбе со смертельным раком поджелудочной железы, заявили учёные. Синергетическая терапия замедляет рост опухоли и увеличивает шансы на выздоровление.
Калифорнийский университет Лос-Анджелеса нашёл комбинацию веществ, которая может спасти от смерти людей с раком поджелудочной железы. Эффективность препаратов была подтверждена опытами на мышах и человеческих клетках. С данным типом онкологии больные часто не проживают и 3 лет, поскольку у медицины нет действенной терапии.
Опухоль железы сопровождается очень сложными биологическими механизмами. Хорошо показал себя в борьбе не только с раком, но и с малярией хлорин.
К нему учёные подобрали один из 500 ингибиторов. Вещество способно снизить в организме концентрацию аспарата, который восстанавливает ДНК в злокачественных образованиях.
За счёт ослабления репликации опухоль растёт и распространяется медленней. Таким образом прогноз выживаемости при раке поджелудочной железы значительно возрастает.
Калифорнийский университет Лос-Анджелеса нашёл комбинацию веществ, которая может спасти от смерти людей с раком поджелудочной железы. Эффективность препаратов была подтверждена опытами на мышах и человеческих клетках. С данным типом онкологии больные часто не проживают и 3 лет, поскольку у медицины нет действенной терапии.
Опухоль железы сопровождается очень сложными биологическими механизмами. Хорошо показал себя в борьбе не только с раком, но и с малярией хлорин.
К нему учёные подобрали один из 500 ингибиторов. Вещество способно снизить в организме концентрацию аспарата, который восстанавливает ДНК в злокачественных образованиях.
За счёт ослабления репликации опухоль растёт и распространяется медленней. Таким образом прогноз выживаемости при раке поджелудочной железы значительно возрастает.
Наука
Добавил: Долгих Анна Сегодня, 13:09