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Комбинация препаратов поможет в борьбе со смертельным раком поджелудочной железы

Комбинация двух препаратов поможет в борьбе со смертельным раком поджелудочной железы, заявили учёные. Синергетическая терапия замедляет рост опухоли и увеличивает шансы на выздоровление.
Комбинация препаратов поможет в борьбе со смертельным раком поджелудочной железы

Калифорнийский университет Лос-Анджелеса нашёл комбинацию веществ, которая может спасти от смерти людей с раком поджелудочной железы. Эффективность препаратов была подтверждена опытами на мышах и человеческих клетках. С данным типом онкологии больные часто не проживают и 3 лет, поскольку у медицины нет действенной терапии.

Опухоль железы сопровождается очень сложными биологическими механизмами. Хорошо показал себя в борьбе не только с раком, но и с малярией хлорин.

К нему учёные подобрали один из 500 ингибиторов. Вещество способно снизить в организме концентрацию аспарата, который восстанавливает ДНК в злокачественных образованиях.

За счёт ослабления репликации опухоль растёт и распространяется медленней. Таким образом прогноз выживаемости при раке поджелудочной железы значительно возрастает.



 
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Добавил: Долгих Анна Сегодня, 13:09

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