Комбинация препаратов поможет в борьбе со смертельным раком поджелудочной железы





Калифорнийский университет Лос-Анджелеса нашёл комбинацию веществ, которая может спасти от смерти людей с раком поджелудочной железы. Эффективность препаратов была подтверждена опытами на мышах и человеческих клетках. С данным типом онкологии больные часто не проживают и 3 лет, поскольку у медицины нет действенной терапии.Опухоль железы сопровождается очень сложными биологическими механизмами. Хорошо показал себя в борьбе не только с раком, но и с малярией хлорин.К нему учёные подобрали один из 500 ингибиторов. Вещество способно снизить в организме концентрацию аспарата, который восстанавливает ДНК в злокачественных образованиях.За счёт ослабления репликации опухоль растёт и распространяется медленней. Таким образом прогноз выживаемости при раке поджелудочной железы значительно возрастает.