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Дочь Ван Дамма собирается превзойти отца

Бьянка Ван Дамм, дочь знаменитого актера Жан-Клод Ван Дамма, занимается модельной карьерой и боевыми искусствами. Она уверена, что в будущем сможет превзойти отца.
Дочь Ван Дамма собирается превзойти отца


В детстве дочь Жан-Клод Ван Дамма очень не любила спорт и боевые искусства, так как ее родители всю жизнь посвятили этим направлениям. Сначала Бьянка хотела стать актрисой, и даже успела сняться в нескольких главных ролях голливудский картин, но быстро потеряла к этому интерес. Потом она стала заниматься конькобежным спортом, но получила травму, поставившую крест на её будущей карьере.

Это не заставило девушку сложить руки, и она начала пробовать свои силы в модельном бизнесе. Параллельно с этим Бьянка Ван Дамм активно посещала спортивный зал и следила на своей формой, а чуть позже пришла и к боевым искусствам. Она отметила, в этот момент у нее не осталось детских негативных чувств по отношению к этой деятельности. Поэтому дочь Ван Дамма решила попробовать свои силы на ринге и ей понравилось.

Бьянка отмечает, сейчас она в состоянии повторить практически все приемы и удары своего отца. Девушка является мастером спорта по некоторым боевым искусствам и уверенно чувствует себя на ринге. Она отмечает, что сочетает в себе силу и элегантность. Дочь Ван Дамма может как красиво положить ногу на ногу во время светского ужина, так и защитить себя от нападения преступника. Бьянка уверена, в будущем у нее получится превзойти своего отца.



 
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Культура
Добавил: Костычев Богдан Сегодня, 13:05

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