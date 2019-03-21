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В Москве прощаются с Юлией Началовой

В Москве семья, друзья, коллегии и поклонники прощаются с Юлией Началовой, скончавшейся 16 марта от осложнений после серьезной болезни. С самого утра у Троекуровского кладбища, где похоронят известную певицу, собираются люди, воспринявшие трагедию семьи знаменитости, как собственную.
В Москве прощаются с Юлией Началовой

Поклонники говорят не только о таланте Началовой и ее вокальных способностях, но и о душевных качествах. Публика запомнила артистку как человека светлого и доброго, никогда не страдавшего «звездностью». От певицы исходил душевный свет, а таких людей в современном мире очень мало.

На траурную церемонию прибыли родственники Началовой, ее PR-агент Анна Исаева. Она подтвердила, что дочь покойной Вера останется жить с родителями исполнительницы. Представительнице артистки до сих пор не удалось связаться с ее бывшим гражданским супругом Александром Фроловым. Проводить знаменитость в последний путь прибыли многие ее коллеги из шоу-бизнеса.



 
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Добавил: Ева Вит Сегодня, 12:39

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