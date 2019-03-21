В Москве прощаются с Юлией Началовой





Поклонники говорят не только о таланте Началовой и ее вокальных способностях, но и о душевных качествах. Публика запомнила артистку как человека светлого и доброго, никогда не страдавшего «звездностью». От певицы исходил душевный свет, а таких людей в современном мире очень мало.На траурную церемонию прибыли родственники Началовой, ее PR-агент Анна Исаева. Она подтвердила, что дочь покойной Вера останется жить с родителями исполнительницы. Представительнице артистки до сих пор не удалось связаться с ее бывшим гражданским супругом Александром Фроловым. Проводить знаменитость в последний путь прибыли многие ее коллеги из шоу-бизнеса.