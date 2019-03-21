В Польше объяснили отказ позвать Россию на годовщину начала Второй мировой войны

«Данные правила нарушились в 1939 году агрессорами, но и теперь это остается наибольшей угрозой для мира», – подчеркнул Щерский.







По словам руководителя канцелярии польского госглавы Кшиштофа Щерского, в мероприятиях, приуроченных к данному событию, примут участие государства-партнёры Польши в деле, направленном на благо всего мира, которое видится ими в соблюдении норм международного права и во взаимном уважении суверенитета стран.Вторая мировая война началась 1 сентября 1939 года с нападения Германии на Польшу, после чего одна её территориальная часть перешла к Третьему рейху, а иная – к СССР.Ранее российский МИД обвинил руководителей Варшавы в фальсифицировании летописи войны и игнорировании исторической логики из-за того, что государство не пригласили к участию в мероприятиях по случаю 80-летия с начала ВОВ. В связи с этим в Польше и решили прокомментировать ситуацию, объяснив свою позицию.