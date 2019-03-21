«В 44 года - 51 кг»: Яна Рудковская назвала свой вес
Яна Рудковская, отдыхающая с семьей на Мальдивах, не забывает об общении с поклонниками. В очередном посте в Instagram-микроблоге продюсер уточнила свой вес, отметив, что в свои 44 года она весит 51 кг.
Он не меняется, призналась знаменитость, последние несколько лет. Рудковская понимает, что не может нравиться всем, однако предпочитает оставаться самой собой всегда. К посту о своем весе звезда добавила видео, продемонстрировав шикарную фигуру, подчеркнутую голубым купальником, и стройные ноги.
Фолловеры похвалили продюсера за работу над собой и своим телом. Многие отметили, что Рудковская прекрасно выглядит, и на нее очень приятно смотреть.
Он не меняется, призналась знаменитость, последние несколько лет. Рудковская понимает, что не может нравиться всем, однако предпочитает оставаться самой собой всегда. К посту о своем весе звезда добавила видео, продемонстрировав шикарную фигуру, подчеркнутую голубым купальником, и стройные ноги.
Фолловеры похвалили продюсера за работу над собой и своим телом. Многие отметили, что Рудковская прекрасно выглядит, и на нее очень приятно смотреть.
ШоуБиз
Добавил: Ева Вит Сегодня, 12:44