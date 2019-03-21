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ФСБ рассекретила уголовное дело адмирала Колчака

ФСБ лишила грифа "секретно" уголовное дело адмирала Александра Колчака, расстрелянного большевиками. Доступ к документам будет закрыт, пока главу "белого движения" официально не реабилитируют.
ФСБ рассекретила уголовное дело адмирала Колчака

ФСБ ответила на просьбу жителя Петербурга рассекретить дело Колчака. В 1920 году в Иркутске адмирал был расстрелян без суда и признан преступником. Центральный архив ФСБ уведомил Дмитрия Острякова, что материалы о политическом деятеле больше не считаются секретными, однако желающим их не откроют. Для этого правительство должно реабилитировать Колчака.

Напомним, решение о его судьбе и статусе принимал военно-революционный комитет Иркутска. Остряков отметил, что адмирал являлся во многом противоречивой фигурой и некоторые его указания можно назвать репрессивными.

Тем не менее, российские историки до сих пор не могут в полной мере изучить его биографию и личность, а для народа он остаётся врагом. Борис Чернышов из ЛДПР призвал правительство немедленно реабилитировать Колчака, которого фракция считает героем России.

"Нельзя продолжать издевательство над историей великой русской армии", - подытожил Чернышов.



 
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Политика
Добавил: Долгих Анна Сегодня, 12:38

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