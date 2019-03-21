ФСБ рассекретила уголовное дело адмирала Колчака

"Нельзя продолжать издевательство над историей великой русской армии", - подытожил Чернышов.





ФСБ ответила на просьбу жителя Петербурга рассекретить дело Колчака. В 1920 году в Иркутске адмирал был расстрелян без суда и признан преступником. Центральный архив ФСБ уведомил Дмитрия Острякова, что материалы о политическом деятеле больше не считаются секретными, однако желающим их не откроют. Для этого правительство должно реабилитировать Колчака.Напомним, решение о его судьбе и статусе принимал военно-революционный комитет Иркутска. Остряков отметил, что адмирал являлся во многом противоречивой фигурой и некоторые его указания можно назвать репрессивными.Тем не менее, российские историки до сих пор не могут в полной мере изучить его биографию и личность, а для народа он остаётся врагом. Борис Чернышов из ЛДПР призвал правительство немедленно реабилитировать Колчака, которого фракция считает героем России.