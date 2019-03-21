Пользователи Сети высмеяли дуэт Андрея Малахова и Николая Баскова

Николай Басков решил показать своим подписчикам в соцсети Instagram, как он и Андрей Малахов поздравили легендарного исполнителя Валерия Леонтьева с днем рождения. На опубликованном видео телеведущий и певец исполняют несколько знаменитых композиций музыканта. В комментарии Николай Басков пожелал артисту здоровья, долгих лет жизни и творческих успехов.Но пользователи Сети были шокированы роликом. Они начали высмеивать знаменитостей. Некоторые написали, что у Андрея Малахова совершенно нет вокальных данных и ему не стоило портить песни Валерия Леонтьева. Другие ужаснулись от пения Николая Баскова, отметив что его голос сильно изменился. Дуэт артистов продолжают обсуждать, и на данный момент видео уже просмотрели более 466 000 человек.