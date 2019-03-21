АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
СМИ: Почему современная медицина не смогла спасти жизнь Юлии Началовой
EUR 72.94 USD 64.28
Курс валют на 21.03.2019

Пользователи Сети высмеяли дуэт Андрея Малахова и Николая Баскова

Очередной выпуск телепрограммы "Привет, Андрей" был посвящен 70-летию Валерия Леонтьева. В честь праздника Андрей Малахов и Николай Басков исполнили дуэтом несколько композиций певца, которые позже высмеяли пользователи Сети.

Пользователи Сети высмеяли дуэт Андрея Малахова и Николая Баскова

Николай Басков решил показать своим подписчикам в соцсети Instagram, как он и Андрей Малахов поздравили легендарного исполнителя Валерия Леонтьева с днем рождения. На опубликованном видео телеведущий и певец исполняют несколько знаменитых композиций музыканта. В комментарии Николай Басков пожелал артисту здоровья, долгих лет жизни и творческих успехов.

Пользователи Сети высмеяли дуэт Андрея Малахова и Николая Баскова

Но пользователи Сети были шокированы роликом. Они начали высмеивать знаменитостей. Некоторые написали, что у Андрея Малахова совершенно нет вокальных данных и ему не стоило портить песни Валерия Леонтьева. Другие ужаснулись от пения Николая Баскова, отметив что его голос сильно изменился. Дуэт артистов продолжают обсуждать, и на данный момент видео уже просмотрели более 466 000 человек.



 
+Дзен +Яндекс новости
ШоуБиз
Добавил: Макушина Валентина Сегодня, 12:30

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Ксения Собчак во время «разговора о
Пользователи Сети высмеяли дуэт Андрея
Юлия Барановская иронично ответила на
Виталина Цымбалюк-Романовская и Прохор
Роман Гриценко в очередной раз покинул
Мадонна показала труды стилистов над ее
Владимир Кристовский считает себя не
В Сети опубликованы характеристики
Валерий Блюменкранц снял на камеру
Стресс и страх негативно влияют на мозг
Специалисты Росстата назвали самые
Россияне смогут получить землю в
Ученые объяснили, почему время «летит
«Лети, наш ангел»: Любовь Успенская
Антропологи раскрыли роль религии в
Саша Черно призналась, что еще не скоро
Автомобили Volvo не будут допускать к
Оскорбившего россиян и страну Алексея
Ксения Собчак зарабатывает по 4
Бывший муж Бузовой Дмитрий Тарасов
Медики рассказали, как восстановить
Jeep заявила о начале серийного
Аппарат Opportunity сфотографировал на
Аллу Пугачеву раскритиковали за
Евгения Феофилактова заявила, что у ее
Учёные: Женщины с семьями и друзьями
Похороны Юлии Началовой были отложены
Елена Степаненко и Евгений Петросян
Ксения Собчак и Константин Богомолов
Учёные рассказали о способе увеличения
Просмотреть все новости