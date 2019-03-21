Юлия Барановская иронично ответила на критику новой прически

Новая прическа, отметили хейтеры, совершенно не идет Барановской. С челкой знаменитость выглядит неестественно, и без нее ей намного лучше. Выслушав критику в свой адрес, телезвезда не расстроилась, ведь каждый имеет право на свое мнение. Барановская ответила критикам и с иронией, перефразировав строчку песни из «Приключений Электроника»: «До чего дошел прогресс - сегодня с челкой, завтра без…»Как оказалось, телеведущая не сменила свой образ кардинально и не остригла волосы. Она лишь зачесала локоны вперед ради эксперимента. Многие фолловеры считают, что Барановская с ее интересной внешностью может смело меняться, не обращая внимания на замечания недоброжелателей.