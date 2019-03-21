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Роман Гриценко в очередной раз покинул проект "Дом-2"

Роман Гриценко только недавно вернулся в Периметр, и даже признался, что влюблен в Ирину Пинчук. тем не менее, сегодня стало известно, что мнение проектанта резко изменилось.
Роман Гриценко в очередной раз покинул проект "Дом-2"

Роман Гриценко практически убедил всех участников и телеведущих проекта "Дом-2" в своих чувствах к Ирине Пинчук. Нужно отметить, многие предупреждали звезду реалити, что ее избранник просто пиарится, ни о какой любви речи не идет. Тем не менее, на Лобном месте пара то и дело показывала нежность друг к другу, вопреки подозрениям.

Телеведущие "разбирали" участника проекта "Дом-2" Романа Гриценко по молекулам, так как считали, что он издевается над Ириной Пинчук, делая из нее "тряпку". Сегодня в Сети появились слухи, что Гриценко покинул проект, в очередной раз. В шапке его профиля в Instagram больше нет упоминания, что он - участник "Дома-2".

Многие поклонники тут же отреагировали на произошедшее, некоторые рассказали, что Роман Гриценко покинул проект "Дом-2" во время шоу "Бородина против Бузовой", не выдержав правды о себе. Тем не менее, Ирина Пинчук не ушла с ним, оставшись в Периметре.



 
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Добавил: Кравченко Алена Сегодня, 12:11

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