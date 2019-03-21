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Валерий Блюменкранц снял на камеру поющего в душе Иосифа Оганесяна

Бывший избранник Ирины Пинчук - Валерий Блюменкранц решил снять на видео поющего Иосифа Оганесяна.

Валерий Блюменкранц снял на камеру поющего в душе Иосифа Оганесяна

Как оказалось, любимый супруг Александры Черно решил ночью «порадовать» коллег по съемочной площадке своим пением, но Валерий поспешил сделать участнику замечание.

Нужно сказать, что в последнее время Оганесян довольно часто принялся демонстрировать телезрителям «Дома-2» свои творческие способности. То Иосиф вовсю выплясывает на Лобном месте, то читает стихи, то ставит сценку из спектакля «Отелло».

Впрочем, никто из поклонников реалити-шоу не ожидал, что возлюбленный Черно и вне эфиров пытается реализовать свои таланты. На днях в личном микроблоге Оганесяна появилась видеозапись, на которой он в душе исполняет делает всем известные упражнения распевки для голоса.

Валерий Блюменкранц снял на камеру поющего в душе Иосифа Оганесяна

Только вот пение Иосифа решил прервать Валерий. Блюменкранц заявил, что в час ночи из комнаты Черно и Оганесяна доносятся какие-то непонятные звуки, поэтому он решил разобраться, в чем дело.

Стоит отметить, что когда Валерий увидел поющего в душе Иосифа, он тут же попросил его перестать петь.

«У нас час ночи, а Вы на весь дом какую-то чухню поете! Пожалуйста, прекратите!», - обратился Блюменкранц к Оганесяну.

К слову, избранник Александры прервался, чтобы объяснить Валерию, что сейчас он «релаксирует» после чего тут же продолжил петь. Несмотря на то, что Блюменкранц в шутку пригрозил Иосифу полицией, участника ничуть не испугали слова коллеги.



 
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Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 11:57

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