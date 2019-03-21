Валерий Блюменкранц снял на камеру поющего в душе Иосифа Оганесяна

«У нас час ночи, а Вы на весь дом какую-то чухню поете! Пожалуйста, прекратите!», - обратился Блюменкранц к Оганесяну.

Как оказалось, любимый супруг Александры Черно решил ночью «порадовать» коллег по съемочной площадке своим пением, но Валерий поспешил сделать участнику замечание.Нужно сказать, что в последнее время Оганесян довольно часто принялся демонстрировать телезрителям «Дома-2» свои творческие способности. То Иосиф вовсю выплясывает на Лобном месте, то читает стихи, то ставит сценку из спектакля «Отелло».Впрочем, никто из поклонников реалити-шоу не ожидал, что возлюбленный Черно и вне эфиров пытается реализовать свои таланты. На днях в личном микроблоге Оганесяна появилась видеозапись, на которой он в душе исполняет делает всем известные упражнения распевки для голоса.Только вот пение Иосифа решил прервать Валерий. Блюменкранц заявил, что в час ночи из комнаты Черно и Оганесяна доносятся какие-то непонятные звуки, поэтому он решил разобраться, в чем дело.Стоит отметить, что когда Валерий увидел поющего в душе Иосифа, он тут же попросил его перестать петь.К слову, избранник Александры прервался, чтобы объяснить Валерию, что сейчас он «релаксирует» после чего тут же продолжил петь. Несмотря на то, что Блюменкранц в шутку пригрозил Иосифу полицией, участника ничуть не испугали слова коллеги.