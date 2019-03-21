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Мадонна показала труды стилистов над ее новым образом на видео

Мировая звезда Мадонна поделилась с подписчиками личного Instagram-аккаунта видео своего преображения. Известная певица показала, как стилисты трудятся над ее образом, создавая шикарную прическу.
Мадонна показала труды стилистов над ее новым образом на видео

Знаменитость снимала себя в зеркале, пока мастера делали из нее роскошную блондинку. Стилисты уверенными движениями подклеивали и подрезали, где нужно, белокурые локоны. В итоге у них получилось создать шикарную прическу своей звездной клиентке.

Поклонники одобрили новый образ 60-летней Мадонны. «Яркую красотку» одарили множеством комплиментов, отметив ее ухоженность и моложавый вид. Фолловеры не увидели на лице певицы ни одной морщины, предположив, что это благодаря многочисленным бьюти-процедурам и пластическим операциям.



 
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Добавил: Ева Вит Сегодня, 12:09

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