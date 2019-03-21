Мадонна показала труды стилистов над ее новым образом на видео

Знаменитость снимала себя в зеркале, пока мастера делали из нее роскошную блондинку. Стилисты уверенными движениями подклеивали и подрезали, где нужно, белокурые локоны. В итоге у них получилось создать шикарную прическу своей звездной клиентке.Поклонники одобрили новый образ 60-летней Мадонны. «Яркую красотку» одарили множеством комплиментов, отметив ее ухоженность и моложавый вид. Фолловеры не увидели на лице певицы ни одной морщины, предположив, что это благодаря многочисленным бьюти-процедурам и пластическим операциям.