Мадонна показала труды стилистов над ее новым образом на видео
Мировая звезда Мадонна поделилась с подписчиками личного Instagram-аккаунта видео своего преображения. Известная певица показала, как стилисты трудятся над ее образом, создавая шикарную прическу.
Знаменитость снимала себя в зеркале, пока мастера делали из нее роскошную блондинку. Стилисты уверенными движениями подклеивали и подрезали, где нужно, белокурые локоны. В итоге у них получилось создать шикарную прическу своей звездной клиентке.
Поклонники одобрили новый образ 60-летней Мадонны. «Яркую красотку» одарили множеством комплиментов, отметив ее ухоженность и моложавый вид. Фолловеры не увидели на лице певицы ни одной морщины, предположив, что это благодаря многочисленным бьюти-процедурам и пластическим операциям.
Знаменитость снимала себя в зеркале, пока мастера делали из нее роскошную блондинку. Стилисты уверенными движениями подклеивали и подрезали, где нужно, белокурые локоны. В итоге у них получилось создать шикарную прическу своей звездной клиентке.
Поклонники одобрили новый образ 60-летней Мадонны. «Яркую красотку» одарили множеством комплиментов, отметив ее ухоженность и моложавый вид. Фолловеры не увидели на лице певицы ни одной морщины, предположив, что это благодаря многочисленным бьюти-процедурам и пластическим операциям.
ШоуБиз
Добавил: Ева Вит Сегодня, 12:09