В Сети опубликованы характеристики основной камеры Huawei P30 Pro
В Сети были опубликованы характеристики основной камеры нового Huawei P30 Pro. Устройство получит кристалл на 40 МП и необычную раскладку пикселей.
Компания Huawei еще не успела официальной представить свой камерофон P30 Pro, хотя постоянно подогревает к нему интерес публики тем или иным образом. Совсем недавно глава китайской корпорации опубликовал на своей странице в социальной сети Weibo несколько снимком, демонстрирующих возможности зума этого камерофона.
Сейчас же в Сети появилась информация о том, какие конкретно характеристики получит основная камера Huawei P30 Pro. Она будет иметь кристалл на 40 МП и специальный фильтр Quad Bayer. Камера получит необычную раскладку пикселей, а именно: красный, желтый, желтый, синий. Обычно в современных смартфонах она совсем другая: красный, зеленый, синий. Такое решение позволит устройству значительно повысить качество съемки в условиях слабого освещения, но при этом не приведет к потере естественности и насыщенности цветов, сообщает издание «ПолитЭксперт».
Напомним, официальная презентация камерофона Huawei P30 Pro состоится 26 марта в Париже. Вместе с ним будет представлена и младшая версия - Huawei P30. Точные характеристики и цена новинок пока неизвестны.
Компания Huawei еще не успела официальной представить свой камерофон P30 Pro, хотя постоянно подогревает к нему интерес публики тем или иным образом. Совсем недавно глава китайской корпорации опубликовал на своей странице в социальной сети Weibo несколько снимком, демонстрирующих возможности зума этого камерофона.
Сейчас же в Сети появилась информация о том, какие конкретно характеристики получит основная камера Huawei P30 Pro. Она будет иметь кристалл на 40 МП и специальный фильтр Quad Bayer. Камера получит необычную раскладку пикселей, а именно: красный, желтый, желтый, синий. Обычно в современных смартфонах она совсем другая: красный, зеленый, синий. Такое решение позволит устройству значительно повысить качество съемки в условиях слабого освещения, но при этом не приведет к потере естественности и насыщенности цветов, сообщает издание «ПолитЭксперт».
Напомним, официальная презентация камерофона Huawei P30 Pro состоится 26 марта в Париже. Вместе с ним будет представлена и младшая версия - Huawei P30. Точные характеристики и цена новинок пока неизвестны.
Технологии
Добавил: Костычев Богдан Сегодня, 12:00