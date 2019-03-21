«Лети, наш ангел»: Любовь Успенская попрощалась с Юлией Началовой
Любовь Успенская попрощалась с 38-летней покойной певицей Юлией Началовой, посвятив ей трогательный пост в своем Instagram-микроблоге. «Лети, наш ангел», - написала королева отечественного шансона.
Успенская призналась, что после ухода из жизни молодых, искренних, талантливых людей ощущается «пустая безысходность». Трудно осознавать происходящее, но пришло время попрощаться с умершей Началовой и проводить ее в последний путь.
Певице, как и многим знакомым с покойной артисткой людям, сложно передать словами свое отчаяние, выплакать слезами боль от тяжелой утраты. Пост знаменитость завершила строчками из своей композиции «Лети, моя девочка…», пожелав ангелу-Юлии счастливого пути.
Успенская призналась, что после ухода из жизни молодых, искренних, талантливых людей ощущается «пустая безысходность». Трудно осознавать происходящее, но пришло время попрощаться с умершей Началовой и проводить ее в последний путь.
Певице, как и многим знакомым с покойной артисткой людям, сложно передать словами свое отчаяние, выплакать слезами боль от тяжелой утраты. Пост знаменитость завершила строчками из своей композиции «Лети, моя девочка…», пожелав ангелу-Юлии счастливого пути.
ШоуБиз
Добавил: Ева Вит Сегодня, 11:30