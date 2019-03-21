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«Лети, наш ангел»: Любовь Успенская попрощалась с Юлией Началовой

Любовь Успенская попрощалась с 38-летней покойной певицей Юлией Началовой, посвятив ей трогательный пост в своем Instagram-микроблоге. «Лети, наш ангел», - написала королева отечественного шансона.
«Лети, наш ангел»: Любовь Успенская попрощалась с Юлией Началовой

Успенская призналась, что после ухода из жизни молодых, искренних, талантливых людей ощущается «пустая безысходность». Трудно осознавать происходящее, но пришло время попрощаться с умершей Началовой и проводить ее в последний путь.

Певице, как и многим знакомым с покойной артисткой людям, сложно передать словами свое отчаяние, выплакать слезами боль от тяжелой утраты. Пост знаменитость завершила строчками из своей композиции «Лети, моя девочка…», пожелав ангелу-Юлии счастливого пути.



 
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Добавил: Ева Вит Сегодня, 11:30

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