«Лети, наш ангел»: Любовь Успенская попрощалась с Юлией Началовой

Успенская призналась, что после ухода из жизни молодых, искренних, талантливых людей ощущается «пустая безысходность». Трудно осознавать происходящее, но пришло время попрощаться с умершей Началовой и проводить ее в последний путь.Певице, как и многим знакомым с покойной артисткой людям, сложно передать словами свое отчаяние, выплакать слезами боль от тяжелой утраты. Пост знаменитость завершила строчками из своей композиции «Лети, моя девочка…», пожелав ангелу-Юлии счастливого пути.