Россияне смогут получить землю в Вологодской области бесплатно
Россияне смогут получить землю в Вологодской области бесплатно. С 1 апреля можно будет разместить онлайн-заявку на получение земельного участка в этой части России.
Власти Вологодской области сообщили о том, что собираются передать в руки активных россиян до 3,5 тысяч гектаров неиспользуемых сельскохозяйственных земель. На эту инициативу они решились после изучения успеха программы «Дальневосточный гектар». Они отметили, главной особенностью их предложения является то, что люди получат землю сразу в свое владение, а не в аренду, как это было в приведенном выше проекте.
Подать онлайн-заявку смогут не только житель Вологодской области, но и совершенно любой гражданин России. Приезжим местные власти готовы выделить подъемные средства, которые помогут им начать работу на пустующих сельскохозяйственных землях. Представители Вологодской области уверены, подобные программы должны начаться во всех регионах. Они отмечают, по всей стране существуют сотни тысяч гектаров пустующих сельскохозяйственных земель и необходимо находить для них эффективных владельцев, об этом сообщает издание «Слово и Дело».
Напомним, ранее появилась информация о том, что аграрным предприятиям в Республике Крым будут предоставлены льготы для приобретения современной техники для обработки земельных участков.
Власти Вологодской области сообщили о том, что собираются передать в руки активных россиян до 3,5 тысяч гектаров неиспользуемых сельскохозяйственных земель. На эту инициативу они решились после изучения успеха программы «Дальневосточный гектар». Они отметили, главной особенностью их предложения является то, что люди получат землю сразу в свое владение, а не в аренду, как это было в приведенном выше проекте.
Подать онлайн-заявку смогут не только житель Вологодской области, но и совершенно любой гражданин России. Приезжим местные власти готовы выделить подъемные средства, которые помогут им начать работу на пустующих сельскохозяйственных землях. Представители Вологодской области уверены, подобные программы должны начаться во всех регионах. Они отмечают, по всей стране существуют сотни тысяч гектаров пустующих сельскохозяйственных земель и необходимо находить для них эффективных владельцев, об этом сообщает издание «Слово и Дело».
Напомним, ранее появилась информация о том, что аграрным предприятиям в Республике Крым будут предоставлены льготы для приобретения современной техники для обработки земельных участков.
Общество
Добавил: Костычев Богдан Сегодня, 11:44