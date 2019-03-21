Саша Черно призналась, что еще не скоро покинет «Дом-2»

«Планирует, но не скоро», - написала избранница Оганесяна.





По словам участницы реалити-шоу, они говорят с мужем на эту тему, но уйдут с проекта не скоро.Многие телезрители «Дома-2» до сих пор помнят те эфиры, когда Александра и Иосиф заявили о том, что намерены в этом году уйти в «свободное плаванье». Тогда поклонники телешоу один за другим писали в Сети о том, что не могут дождаться этого дня, ведь уже устали ежедневно наблюдать за скандалами парочки.Впрочем, на днях выяснилось, что фанатам телепроекта придется повременить с распитием шампанского. А все из-за того, что Черно сообщила у себя на страничке в Instagram, что не скоро ее семейство уйдет за Периметр.Выяснилось, что одна из подписчиц решила узнать у Александры, по-прежнему ли они с Иосифом планируют уходить из «Дома-2», а также попросила Черно уточнить, когда же наступит тот день «Х».Нужно сказать, что Саша довольно быстро дала ответ.К слову, спустя несколько часов в профиле Иосифа появилась новая фотография, на которой он запечатлен с маленькой девочкой. Под снимком участник «Дома-2» рассказал о своих планах на будущее. Отметим, что в описании не было пункта – уход с реалити-шоу.