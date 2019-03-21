Специалисты Росстата назвали самые «ленивые» и «трудолюбивые» регионы РФ
Специалистами Росстата озвучены самые «ленивые» и «трудолюбивые» субъекты РФ. Рейтинг составлялся на основе длительности рабочей недели в том или ином регионе государства, а данные собирались за III квартал предыдущего года.
Самой «трудолюбивой» территорией страны оказался город Севастополь, граждане которого в неделю отдают работе в среднем по 39 часов своей жизни. Вторая строка – у трёх субъектов РФ: Республики Калмыкии, Еврейской АО и Воронежской области (по 38,8 часа в неделю). На 0,1 часа в неделю меньше население трудится в Ростовской и Владимирской областях.
В самом конце рейтинга – Республика Алтай (32,9), предпоследние позиции – у Коми и Карелии (34,1 и 33,4 соответственно).
Также специалисты выяснили, что в целом по стране мужчины работают дольше, чем женщины, в неделю на 3,3 часа.
Самой «трудолюбивой» территорией страны оказался город Севастополь, граждане которого в неделю отдают работе в среднем по 39 часов своей жизни. Вторая строка – у трёх субъектов РФ: Республики Калмыкии, Еврейской АО и Воронежской области (по 38,8 часа в неделю). На 0,1 часа в неделю меньше население трудится в Ростовской и Владимирской областях.
В самом конце рейтинга – Республика Алтай (32,9), предпоследние позиции – у Коми и Карелии (34,1 и 33,4 соответственно).
Также специалисты выяснили, что в целом по стране мужчины работают дольше, чем женщины, в неделю на 3,3 часа.
Общество
Добавил: Воробьева Алина Сегодня, 11:52