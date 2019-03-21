Ксения Собчак зарабатывает по 4 миллиона рублей в месяц и владеет Bentley GT 5-летней давности
Ксения Собчак, популярная российская телеведущая, светская львица и актриса в своем интервью Эдвардом Билом призналась, что ее заработок в месяц может достигать 4 миллиона рублей. При этом телеведущая смогла приобрести автомобиль премиум-класса, правда, не новой модели.
Беседа блогера с Ксенией Собчак появилась на его YouTube-канале. Во время интервью звезда призналась, она много работает и зарабатывает достаточно. На вопрос о сумме знаменитость ответила, что она составляет 4 миллиона рублей.
Среди люксовых вещей у Ксении Собчак есть автомобиль Bentley GT, выпущенный 5 лет назад.
Беседа блогера с Ксенией Собчак появилась на его YouTube-канале. Во время интервью звезда призналась, она много работает и зарабатывает достаточно. На вопрос о сумме знаменитость ответила, что она составляет 4 миллиона рублей.
Среди люксовых вещей у Ксении Собчак есть автомобиль Bentley GT, выпущенный 5 лет назад.
ШоуБиз
Добавил: Кравченко Алена Сегодня, 11:12