Ксения Собчак зарабатывает по 4 миллиона рублей в месяц и владеет Bentley GT 5-летней давности

Беседа блогера с Ксенией Собчак появилась на его YouTube-канале. Во время интервью звезда призналась, она много работает и зарабатывает достаточно. На вопрос о сумме знаменитость ответила, что она составляет 4 миллиона рублей.Среди люксовых вещей у Ксении Собчак есть автомобиль Bentley GT, выпущенный 5 лет назад.