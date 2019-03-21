Оскорбившего россиян и страну Алексея Панина жестко раскритиковали в Сети





Оскорбительными для многих жителей России стали не только слова Панина, задевающие их лично, но и резкие высказывания об их родине. Эпатажный шоумен назвал государство «уголовным, грязным и гомофобным» и отметил, что оно ему противно. Интернет-пользователи не понимают, как можно так ненавидеть свою родную землю. Актера сравнили со скандальным художником Петром Павленским, долго критиковавшим РФ до эмиграции в «просвещенную Европу», где ему оказались не рады.Некоторые пользователи Сети отметили, их больше бы расстроили подобные высказывания, если бы они прозвучали из уст уважаемого человека, а не звезды с сомнительной репутацией. Панину припомнили скандальные истории с его участием, и предположили, что Россия вызывает у актера негатив, так как его в ней не любят.