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Ученые объяснили, почему время «летит быстрее» по мере старения

Научные работники из Университета Дьюка решили объяснить, почему людям кажется, что с возрастом время «летит намного быстрее». Специалисты утверждают, что по мере старения мозгу нужно больше времени для переработки новой информации.

Ученые объяснили, почему время «летит быстрее» по мере старения

С помощью исследования ученые выяснили, что в более молодом возрасте мозг человека обрабатывает все полученные сведения гораздо быстрее, чем у зрелых людей. Поэтому у юношей создается ощущение о большей длительности дней. Специалисты отмечают, что огромное значение в восприятии времени играют изменения на физическом уровне в нейронах и нервах. Когда начинается этот процесс, мозгу нужно больше времени для обработки информации, и людям начинает казаться, что время «летит намного быстрее».

Научные работники пояснили, что маленькие дети перемещают глаза намного чаще, чем взрослые люди. Такие действия подтверждают, что их центральный отдел нервной системы быстрее обрабатывает новые сведения.



 
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Наука
Добавил: Макушина Валентина Сегодня, 11:35

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