Антропологи раскрыли роль религии в зарождении цивилизации





Антропологи поделились в журнале Nature своими находками о том, насколько сильно религия повлияла на возникновении человеческой цивилизации. Как известно, в отличие от животных, люди объединяются в большие группы, не связанные родственными узами. Своим появлением первое общество может быть обязано как религии, так и войнам или сельскому хозяйству.Моральные устои зародились одновременно с богами, карающими преступников и грешников. Так 13-15 тысяч лет назад в группе поддерживался порядок.Учёные поставили перед собой вопрос, обязана ли цивилизация верованиям в сверхъестественное или же они являются более поздним приобретением. Исторические находки показывают, что религию большие сообщества обретали лишь спустя 200-500 лет, когда насчитывали до миллиона человек.Коллективное сознание в "атеистической" группе поддерживали ритуалы. Позже они получили религиозный подтекст.