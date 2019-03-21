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Антропологи раскрыли роль религии в зарождении цивилизации

Антропологи раскрыли роль религии в возникновении цивилизации тысячи лет назад. Учёные считают, что верования объединяли людей, однако не являлись первоосновой общества.
Антропологи раскрыли роль религии в зарождении цивилизации

Антропологи поделились в журнале Nature своими находками о том, насколько сильно религия повлияла на возникновении человеческой цивилизации. Как известно, в отличие от животных, люди объединяются в большие группы, не связанные родственными узами. Своим появлением первое общество может быть обязано как религии, так и войнам или сельскому хозяйству.

Моральные устои зародились одновременно с богами, карающими преступников и грешников. Так 13-15 тысяч лет назад в группе поддерживался порядок.

Учёные поставили перед собой вопрос, обязана ли цивилизация верованиям в сверхъестественное или же они являются более поздним приобретением. Исторические находки показывают, что религию большие сообщества обретали лишь спустя 200-500 лет, когда насчитывали до миллиона человек.

Коллективное сознание в "атеистической" группе поддерживали ритуалы. Позже они получили религиозный подтекст.



 
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Наука
Добавил: Долгих Анна Сегодня, 11:28

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