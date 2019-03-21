Автомобили Volvo не будут допускать к управлению нетрезвых и уставших водителей





Это действия является частью выполнения программы Vision 2020. Она призвана сделать автомобили Volvo самыми безопасными в мире. План включает в себя множество технологических решений и инноваций, которые позволят не только снизить смертность в ДТП, но и вовсе смогут их предотвращать. Совсем недавно компания заявила о планах ограничить максимальную скорость своих машин на отметке 180 км/ч.Теперь Volvo объявила о новых шагах в этом направлении. С 2020 года специалисты собираются оснащать все свои автомобили защитой от пьяных и уставших водителей. Для этого в их салонах будут расположены камеры и датчики, следящие за реакциями человека, его зрачками, а также лицом в целом. Если у водителя обнаружат признаки опьянения или усталости – то система сначала просто напомнит об этом, но если владелец все-равно решит завести мотор, то автомобиль самостоятельно выключит его и не позволит включить обратно.Также эта система будет помогать избегать ДТП по причине того, что водитель уснул за рулем. В этом случае система заметит это, возьмет управление на себя, и аккуратно припаркует машину возле обочины. Представители Volvo уверены, развитие в сфере безопасности – это приоритетная область всей индустрии.