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Автомобили Volvo не будут допускать к управлению нетрезвых и уставших водителей

Автомобили Volvo в ближайшем будущем не будут допускать к управлению нетрезвых и уставших водителей. Для этого планируется использовать специальные камеры и датчики.
Автомобили Volvo не будут допускать к управлению нетрезвых и уставших водителей

Это действия является частью выполнения программы Vision 2020. Она призвана сделать автомобили Volvo самыми безопасными в мире. План включает в себя множество технологических решений и инноваций, которые позволят не только снизить смертность в ДТП, но и вовсе смогут их предотвращать. Совсем недавно компания заявила о планах ограничить максимальную скорость своих машин на отметке 180 км/ч.

Теперь Volvo объявила о новых шагах в этом направлении. С 2020 года специалисты собираются оснащать все свои автомобили защитой от пьяных и уставших водителей. Для этого в их салонах будут расположены камеры и датчики, следящие за реакциями человека, его зрачками, а также лицом в целом. Если у водителя обнаружат признаки опьянения или усталости – то система сначала просто напомнит об этом, но если владелец все-равно решит завести мотор, то автомобиль самостоятельно выключит его и не позволит включить обратно.
Автомобили Volvo не будут допускать к управлению нетрезвых и уставших водителей

Также эта система будет помогать избегать ДТП по причине того, что водитель уснул за рулем. В этом случае система заметит это, возьмет управление на себя, и аккуратно припаркует машину возле обочины. Представители Volvo уверены, развитие в сфере безопасности – это приоритетная область всей индустрии.



 
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Добавил: Костычев Богдан Сегодня, 11:23

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