Jeep заявила о начале серийного производства пикапа Gladiator
Автомобильная компания Jeep заявила о начале серийного производства своего нового пикапа Gladiator. Он появится на американском рынке во втором квартале 2020 года.
Основой для пикапа Gladiator выступал внедорожник нового поколения Wrangler. Первые экземпляры новинки уже сошли с конвейера в городе Толедо, штат Огайо, США. Согласно информации автопроизводителя, изначально пикап Gladiator будет доступен с одним видом двигателя: 3,6-литровым бензиновым силовым агрегатом, выдающим 288 «лошадей». Его можно будет сочетать с 6-ступенчатой механикой и 8-ступенчатым автоматом. Чуть позже Jeep выпустит новинку и с другим двигателем – 3,0-литровым дизельным агрегатом мощностью 264 «лошадки». Он будет работать исключительно с автоматической трансмиссией.
Новый пикап Gladiator также получит несколько версий: Sport, Overland и Rubicon. Первые две будут иметь двухскоростную раздаточную коробку с передаточным отношением 2,72:1, а последняя обзаведется системой Rock-Trac с режимом 4LO (соотношение 4:1).
Новинка получит высокий дорожный просвет в 28 см и сможет преодолевать брод глубиной до 76 см. Jeep позиционирует этот автомобиль как семейный, но для активного отдыха, именно поэтому он получит 2 ряда защищенных сидений. Стоимость этой новинки пока не сообщается.
Основой для пикапа Gladiator выступал внедорожник нового поколения Wrangler. Первые экземпляры новинки уже сошли с конвейера в городе Толедо, штат Огайо, США. Согласно информации автопроизводителя, изначально пикап Gladiator будет доступен с одним видом двигателя: 3,6-литровым бензиновым силовым агрегатом, выдающим 288 «лошадей». Его можно будет сочетать с 6-ступенчатой механикой и 8-ступенчатым автоматом. Чуть позже Jeep выпустит новинку и с другим двигателем – 3,0-литровым дизельным агрегатом мощностью 264 «лошадки». Он будет работать исключительно с автоматической трансмиссией.
Новый пикап Gladiator также получит несколько версий: Sport, Overland и Rubicon. Первые две будут иметь двухскоростную раздаточную коробку с передаточным отношением 2,72:1, а последняя обзаведется системой Rock-Trac с режимом 4LO (соотношение 4:1).
Новинка получит высокий дорожный просвет в 28 см и сможет преодолевать брод глубиной до 76 см. Jeep позиционирует этот автомобиль как семейный, но для активного отдыха, именно поэтому он получит 2 ряда защищенных сидений. Стоимость этой новинки пока не сообщается.
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Добавил: Костычев Богдан Сегодня, 11:00