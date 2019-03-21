Jeep заявила о начале серийного производства пикапа Gladiator





Основой для пикапа Gladiator выступал внедорожник нового поколения Wrangler. Первые экземпляры новинки уже сошли с конвейера в городе Толедо, штат Огайо, США. Согласно информации автопроизводителя, изначально пикап Gladiator будет доступен с одним видом двигателя: 3,6-литровым бензиновым силовым агрегатом, выдающим 288 «лошадей». Его можно будет сочетать с 6-ступенчатой механикой и 8-ступенчатым автоматом. Чуть позже Jeep выпустит новинку и с другим двигателем – 3,0-литровым дизельным агрегатом мощностью 264 «лошадки». Он будет работать исключительно с автоматической трансмиссией.Новый пикап Gladiator также получит несколько версий: Sport, Overland и Rubicon. Первые две будут иметь двухскоростную раздаточную коробку с передаточным отношением 2,72:1, а последняя обзаведется системой Rock-Trac с режимом 4LO (соотношение 4:1).Новинка получит высокий дорожный просвет в 28 см и сможет преодолевать брод глубиной до 76 см. Jeep позиционирует этот автомобиль как семейный, но для активного отдыха, именно поэтому он получит 2 ряда защищенных сидений. Стоимость этой новинки пока не сообщается.