АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
СМИ: Почему современная медицина не смогла спасти жизнь Юлии Началовой
EUR 72.94 USD 64.28
Курс валют на 21.03.2019

Аллу Пугачеву раскритиковали за «подростковый» наряд

Алла Пугачева в очередной раз попала под шквал критических замечаний из-за выбора наряда. Многие интернет-пользователи выразили недовольство стремлением 69-летней певицы казаться моложе своего возраста, прибегая к «подростковой» одежде.
Аллу Пугачеву раскритиковали за «подростковый» наряд

Примадонна появилась в «не соответствующем», по мнению хейтеров, ее возрасту наряде на юбилейном концерте Валерия Леонтьева в Кремлевском дворце. Певицу встречали стоя. Она удивила присутствующих стройностью и стильным молодежным образом. Знаменитость подобрала для выхода в свет классическую комбинацию черного и красного цветов. «Диванным» критикам не понравились ботфорты, слишком короткое платье и кепка, не очень подходящие «пенсионерке».

Эксперты в области моды не имеют претензий к смелому наряду Пугачевой и утверждают, все пожилые люди, как простые граждане, так и звезды, имеют шанс на самовыражение. Стилист студии Dajmur, обсуждая образ артистки, обратила внимание на ее бледное лицо. Специалист посоветовала Примадонне использовать румяна, чтобы не выглядеть «ожившей восковой куклой».



 
+Дзен +Яндекс новости
ШоуБиз
Добавил: Ева Вит Сегодня, 10:50

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Медики рассказали, как восстановить
Jeep заявила о начале серийного
Аппарат Opportunity сфотографировал на
Аллу Пугачеву раскритиковали за
Евгения Феофилактова заявила, что у ее
Учёные: Женщины с семьями и друзьями
Похороны Юлии Началовой были отложены
Елена Степаненко и Евгений Петросян
Ксения Собчак и Константин Богомолов
Учёные рассказали о способе увеличения
Начались продажи нового Hyundai Santa
Вика Цыганова устроила танцы под
Ирина Горбачева побрилась налысо и
Падчерица Бориса Химичева боится за
Вздутие живота может быть симптомом
Актриса Галина Данилова рассказала, как
Директор Лепса Владимир Урюпин
Анастасия Волочкова сфотографировалась
«Никто не видел беременной»: Анастасия
Юрий Лоза обрадовался новости о
Филипп Киркоров отказывается говорить о
Стас Барецкий: Сергей Шнуров распускает
В последние годы у Юлии Началовой были
Екатерина Андреева в Дубае появилась
Врач Юлии Началовой заявил, что бывшие
Анна Михалкова дала откровенное
Равшана Куркова раскрыла некоторые
Беременная Джессика Симпсон надела
СМИ: Почему современная медицина не
Супруг Елены Ваенги Роман Садырбаев
Просмотреть все новости