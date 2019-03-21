Аллу Пугачеву раскритиковали за «подростковый» наряд

Примадонна появилась в «не соответствующем», по мнению хейтеров, ее возрасту наряде на юбилейном концерте Валерия Леонтьева в Кремлевском дворце. Певицу встречали стоя. Она удивила присутствующих стройностью и стильным молодежным образом. Знаменитость подобрала для выхода в свет классическую комбинацию черного и красного цветов. «Диванным» критикам не понравились ботфорты, слишком короткое платье и кепка, не очень подходящие «пенсионерке».Эксперты в области моды не имеют претензий к смелому наряду Пугачевой и утверждают, все пожилые люди, как простые граждане, так и звезды, имеют шанс на самовыражение. Стилист студии Dajmur, обсуждая образ артистки, обратила внимание на ее бледное лицо. Специалист посоветовала Примадонне использовать румяна, чтобы не выглядеть «ожившей восковой куклой».